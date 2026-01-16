Вчера около 13:10 ч. на бургаската улица "Чаталджа“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Опел Зафира“, управляван от 77-годишен бургазлия. В колата били и 49-годишна жена от Ямбол и 48-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа“. Полицаите забелязали, че жената изхвърлила от автомобила чашка, съдържаща бледо жълтеникаво кристалообразно вещество – пико, с тегло около 20 грама.Пътничката е задържана със заповед за задържане за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление - Бургас.