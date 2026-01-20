Жена и дете пострадаха при пътен инцидент на пътя Бургас – Средец. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера малко след 07:00 ч. в близост до бензиностанция "ЛУКОЙЛ“, лек автомобил "Рено Меган“, управляван от 50-годишна бургазлийка, поради движение с несъобразена с интензивността на трафика скорост застига и блъска отзад спрелия поради техническа неизправност на пътното платно с включена аварийна сигнализация "Опел Астра“, управляван от 41-годишна жена от Средец.Водачката на опела и нейният 10-годишен спътник са прегледани в болница "Бургасмед“ и са освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема, без опасност за живота.