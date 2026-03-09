61-годишна жена от котленскто село Градец влезе в криминалните хроники с култова кражба на цветя в Несебър, разбраВчера около 09:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че от частен обект, разположен в несебърската местност "Кокалу", са задигнати множество кашони със саксийни цветя на обща стойност около 1 000 евро.В резултат на бързите полицейски действия е установена и задържана една от извършителките на кражбата, споменатата 61-годишна жена.Откраднатите цветя са намерени и върнати на собственика.По случая е образувано бързо производство.