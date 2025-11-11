Жена открадна контейнер за боклук в ж.к. "Меден рудник"
Вчера по обяд в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за кражбата.
Провинилата се жена е натоварила контейнера за биоразградим боклук в лек автомобил "Ауди", с варненска регистрация.
В резултат на бързите полицейски действия е установена извършителката на деянието, която направила пълни самопризнания и върнала откраднатия контейнер.
Работата по случая продължава.
Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
