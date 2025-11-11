Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
34-годишна жена от Дебелт бе арестувана заради кражба на контейнер в бургаския ж.к. "Меден рудник", научи "Burgas24.bg".

Вчера по обяд в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за кражбата.

Провинилата се жена е натоварила контейнера за биоразградим боклук в лек автомобил "Ауди", с варненска регистрация.

В резултат на бързите полицейски действия е установена извършителката на деянието, която направила пълни самопризнания и върнала откраднатия контейнер.

Работата по случая продължава.