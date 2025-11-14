Вчера около 14:40 ч. на кръстовището на бургаските улици "Стефан Стамболов“ и "Проф. Яким Якимов“ товарен автомобил "Ситроен Джъмпер“, с пловдивска регистрация, управляван от 51-годишен мъж от село Маринка отнема предимството и блъска правомерно движещия се попътно от лявата му страна мотоциклет "Сузуки“, управляван от 27-годишна жена от руенското село Средна махала.Жената е получила контузия на лявата длан. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение.