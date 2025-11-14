Жена пострада при сблъсък между бус и мотор в Бургас
Жената е получила контузия на лявата длан. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение.
Апелативният съд в Бургас гледа мярката на румънеца, арестуван за катастрофата с мигранти край езерото Вая
Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
