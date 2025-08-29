Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас

© Снимката е илюстративна Вчера малко преди 18:00 ч. на бургаската улица "Стефан Стамболов", на автобусната спирка срещу УМБАЛ – Бургас, автобус собственост на Община Бургас, управляван от 57-годишен мъж от с. Изворище потегля рязко, в резултат на което на пода в превозното средство пада 71-годишна бургазлийка.



Тя е с повърхностна травма на главата.



Жената е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение, без опасност за живота.