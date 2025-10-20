Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
37-годишна бургазлийка завърши в ареста след спор с полицията.

Случаят е от петък вечерта и се разиграва в района улица "Хан Крум".

Униформени спрели 17-годишен бургазлия, който карал тротинетка по тротоар, предназначен за пешеходци.

По време на проверката към полицаите се приближила жена, видимо употребила алкохол, която заявила, че е майка на младежа. При поискване на документ за самоличност, тя започнала да се държи арогантно и да крещи към служителите на реда.

Това наложило 37-годишната жена да бъде задържана за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.