Жена се напи, разкрещя се на полицията и свърши в ареста
Случаят е от петък вечерта и се разиграва в района улица "Хан Крум".
Униформени спрели 17-годишен бургазлия, който карал тротинетка по тротоар, предназначен за пешеходци.
По време на проверката към полицаите се приближила жена, видимо употребила алкохол, която заявила, че е майка на младежа. При поискване на документ за самоличност, тя започнала да се държи арогантно и да крещи към служителите на реда.
Това наложило 37-годишната жена да бъде задържана за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
