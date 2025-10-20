37-годишна бургазлийка завърши в ареста след спор с полицията.Случаят е от петък вечерта и се разиграва в района улица "Хан Крум".Униформени спрели 17-годишен бургазлия, който карал тротинетка по тротоар, предназначен за пешеходци.По време на проверката към полицаите се приближила жена, видимо употребила алкохол, която заявила, че е майка на младежа. При поискване на документ за самоличност, тя започнала да се държи арогантно и да крещи към служителите на реда.Това наложило 37-годишната жена да бъде задържана за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.