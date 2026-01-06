Вчера около 13:00 ч. служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Тойота“, управляван от 45-годишна бургазлийка. Полицаите установили, че шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,23 промила.Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.