Два пожара са избухнали в бургаска област тази сутрин. Това съобщиха заот МВР.Много рано сутринта в село Билка в община Руен се е запалила къща. Според полицията причината за пожара е неправилна употреба с твърдо гориво. Пожарът е погасен, но при разчистването на отломките се появило тяло на жена.Мъж от бургаското село Константиново е с тежки изгаряния по крайниците. Пожарът е избухнал в дома му в резултат на заспиване. Той е откаран в болницата в критично състояние.