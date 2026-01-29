Сигнал за безскрупулно бракониерство в района на река Русокастренска, Бургаско, получихме на редакционната поща наСтава въпрос за локация в близост до село Тръстиково.Според читателя ни набезите на бракониерите са ежегодни и особено много зачестяват по това време на годината, когато рибата е увеличила значително популацията си. Мародерите използват основно района между селата Константиново и Тръстиково, който е непосредствено до яз "Мандра". В тясното корито на река Русокастренска се получава тесен канал, където рибата се струпва и е лесна за бърз улов в големи количества.Още по-шокиращото във видеата, които ни бяха изпратени е, че се вижда как стотици малки риби са оставени мъртви на брега. Бракониерите са наясно, че извършват незаконна дейност и в опита си да напуснат бързо мястото на престъплението не се колебаят да зарежат и така да убият голяма част от животните.Подателят на сигнала доподчертава, че вече е подал сигнал до ИАРА и отговорните институции относно жестоката бракониерска дейност, която се извършва в района.От медията ни също ще се свържем с ИАРА, за да разберем какви са предприетите от институцията мерки за справяне с проблема.