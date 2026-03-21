Жителите на бургаския квартал "Горно Езерово" излязоха на протест. Недоволството им е насочено срещу лошото състояние на пътя, водещ от и до квартала, по който ежедневно преминават с колите си, за да стигнат до училища и до работните си места.

Хората негодуват срещу некачествените ремонти и липсата на мерки за ограничаване на скоростта по отсечката, която създава реална опасност от пътнотранспортни произшествия.

Повече от час движението по пътя от квартал "Меден рудник" към центъра на Бургас е сериозно затруднено. Към момента пътят е блокиран в двете посоки заради протест на местни жители.

От АПИ заявиха за NOVA, че отсечката между квартал "Горно Езерово" и Бургас е част от Републиканската пътна мрежа. В момента се извършва проектиране за ремонт на участъка, като проектът се намира във втория си етап.

Жителите на квартала се оплакват от тежкото състояние на пътната настилка. По думите им, трасето е силно амортизирано, като често се стига до повреди по автомобилите.

"Хората си чупят джантите и гумите по този път. Тук минават тежкотоварни камиони по 40 тона и настилката е напълно разбита“, коментират протестиращи.

Те подчертават, че това е единствената връзка на квартала с останалата част на града и настояват за спешен ремонт.

"На всеки избор ни обещават, че пътят ще бъде оправен, но с години нищо не се случва", казаха те.

"Миналата година също протестирахме, но резултат няма“, заявяват още местните жители", добави друг протестиращ.