Жителите на бургаския квартал "Горно Езерово" излязоха на протест. Недоволството им е насочено срещу лошото състояние на пътя, водещ от и до квартала, по който ежедневно преминават с колите си, за да стигнат до училища и до работните си места.Хората негодуват срещу некачествените ремонти и липсата на мерки за ограничаване на скоростта по отсечката, която създава реална опасност от пътнотранспортни произшествия.Повече от час движението по пътя от квартал "Меден рудник" към центъра на Бургас е сериозно затруднено. Към момента пътят е блокиран в двете посоки заради протест на местни жители.От АПИ заявиха за NOVA, че отсечката между квартал "Горно Езерово" и Бургас е част от Републиканската пътна мрежа. В момента се извършва проектиране за ремонт на участъка, като проектът се намира във втория си етап.Жителите на квартала се оплакват от тежкото състояние на пътната настилка. По думите им, трасето е силно амортизирано, като често се стига до повреди по автомобилите."Хората си чупят джантите и гумите по този път. Тук минават тежкотоварни камиони по 40 тона и настилката е напълно разбита“, коментират протестиращи.Те подчертават, че това е единствената връзка на квартала с останалата част на града и настояват за спешен ремонт."На всеки избор ни обещават, че пътят ще бъде оправен, но с години нищо не се случва", казаха те."Миналата година също протестирахме, но резултат няма“, заявяват още местните жители", добави друг протестиращ.