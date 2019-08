Живко Табаков: Делфинариум е успешна атракция, Бургас може да се конкурира с Варна

© Бургас е морски град, трябва да се отличим с нещо уникално за нас. Съгласен съм, дори и да бъдем конкурентни на Варна, тук да се изгради Делфинариум, защото това е добра и успешна атракция. Това заяви кандидатът за кмет и общински съветник Живко Табаков по време на поредното предаване, организирано от него, свързано с темите, които вълнуват бургазлии. Тази седмица, Табаков и гостите му коментираха развитието на културата в Бургас. Кандидатът за кмет бе категоричен, че и идеята за Океанариум не трябва да бъде забравяна.



"Община Бургас и Общински съвет трябва да положат усилия да намерят друг инвеститор за изграждането на Океанариум в града. Бургазлии виждат развитието на туризма през културата и създаването на атракции. Подкрепях изцяло проекта за създаване на Океанариум в парк "Езеро“. Подобна атракция щеше да привлече към себе си голям брой туристи. Проектът, дори и след като първоначалният инвеститор се отказа, не трябва да бъде забравян. Теренът в парк "Езеро“ трябва да бъде съхранен и използван именно с цел създаване на атракции“, заяви кандидатът за кмет на Бургас.



Табаков сподели още, че не смята за нужно в Бургас да бъде изграден зоопарк, след като вече имало частен такъв в близост до града. Кандидатът за кмет коментира и темата за прекъснатото превежда на емблематичния Spirit of Burgas. Според Живко Табаков, фестивалният туризъм също трябва да бъде добре застъпен в програмата на общината.



"Spirit of Burgas бе един от много добрите примери, но за жалост Община Бургас не продължи с последователната си политика и спря финансирането му. Основният довод в Общински съвет Бургас бе: "Не можем да си го позволим“. Не мога да се съглася с това, защото дори да се отпусне по-голям бюджет, то ние трябва да сметнем и ползите от един такъв голям фестивал. Част от бургазлии виждаха в Spirit of Burgas само една тридневна атракция, но трябва да се има предвид, че подобни мащабни мероприятия се голяма реклама за града извън граница. Така имаше и пряка ангажираност, повече заети места в легловата база. Не може да изключим и преките и косвени данъци, много голяма част от средствата, които инвестирахме, се връщаха отново при нас“, каза още общинският съветник.