Жълт код за силен вятър в 18 области у нас
Максималните температури ще останат в широк интервал – от 10°-12° в районите защитени от вятъра до 20°-22° в Източна България и районите чувствителни на фьон. В София максималната температура ще е около 18°, съобщават от НИМХ.
В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.
По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
