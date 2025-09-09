Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Зрелище на пристанището в Бургас
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:00Коментари (0)67
©
На територията на Пристанище Бургас днес ще се проведе съвместно учение "Аспарух 2025“. На 7-мо корабно място ще бъде разиграна морска аваринийно-спасителна операция.

В учението ще се включат:

1. Министерство на вътрешните работи (МВР):

• Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас (РД ПБЗН)

• ОДМВР - Бургас

• Главна дирекция " Гранична полиция" (ГДГП)

• Дирекция "Националната система 112“ (ДНС 112)

2. Министерство на отбраната (МО):

• Военноморски сили (ВМС)

3. Министерство на транспорта и съобщенията (МТС):

• Морски спасително-координационен център (МСКЦ)

• Спасителни средства "Черно море“;

• ДМА – Бургас

• Държавно предприятие пристанищна инфраструктура (ДППИ)

5. Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)

7. Българския Червен кръст (БЧК) – триаж, психологическа и логистична помощ

8. Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – оказване на лекарска помощ и транспортиране на пострадали

9. Община Бургас и Доброволно Формирование А-16-01

В рамките на учението ще бъдат разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.

Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:37 / 08.09.2025
След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бурга...
17:17 / 08.09.2025
В Бургас чакат "циганката"
13:55 / 08.09.2025
Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe
12:09 / 08.09.2025
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
11:57 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Борба за влияние в Близкия Изток
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: