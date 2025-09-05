102-годишен мъж стана най-възрастният човек изкачил връх Фуджи в Япония

© Кокичи Акудзава станa най-възрастният човек, изкачил връх Фуджи, Кокичи Акудзава е на 102-годишна възраст. Постижението е признато от Световните рекорди на Гинес, след като той достигна върха в началото на август, пишат от CNN.



"Наистина бях изкушен да се откажа по средата на пътя", казва Акудзава пред The Associated Press в скорошно интервю. "Достигането на върха беше трудно, но приятелите ми ме окуражиха и всичко се получи добре. Успях да го преодолея, защото толкова много хора ме подкрепиха".



Акудзава се изкатерил заедно със 70-годишната си дъщеря Мотое, внучката си, нейния съпруг и четирима приятели от местен клуб по планинско катерене.



Групата катерачи лагерувала две нощи по пътеката, преди да се изкачи на 5 август до върха на най-високата планина в Япония, която достига 3776 метра.



"Впечатлен съм, че се изкачих толкова добре", казва той, общувайки с помощта на 75-годишната си дъщеря Юкико, която повтаря въпросите на журналистите в ухото на баща си, тъй като той е с увреден слух, добавя още американската медия. Акудзава добавя, че не приема нито една планина за даденост на неговата възраст. "По-добре е да се изкачваш, докато все още можеш".



Пътуването не било първото рекордно изкачване на Акудзава на планината Фуджи. На 96-годишна възраст също се изкачва до най-известната планина в страната. През шестте години след това той преодолява редици проблеми свързани с неговото здраве.



Въпреки това, Акудзава прекарва три месеца в тренировки преди изкачването на Фуджи, събуждайки се в 5 сутринта за едночасови разходки и изкачвайки приблизително по една планина всяка седмица – предимно около областта Нагано, западно от Гунма, в централна Япония.



Заобиколен от роднини и рамкирани картини на планини в дома си в Маебаши, на около 241 километра северозападно от Токио, Акудзава си спомня какво го е привлякло за първи път в планините преди 88 години. Макар че магията на достигането на върха е неоспорима, именно хората са го карали да се връща, добавя CNN.



"Катеря се, защото ми харесва", казва той. "Лесно е да намериш приятели в планината".



Акудзава е бил добър студент и е работил като инженер по проектиране на двигатели, а по-късно и като специалист по изкуствено осеменяване на добитък, професия, която е упражнявал до 85-годишна възраст, съобщава семейството му.



"Независимо дали ти харесва да учиш или не, можеш да се наслаждаваш на планината по един и същи начин", казва още той. "Интелигентността няма значение там горе. Всички сме равни и вървим напред заедно".



Някога Акудзава се е радвал на самостоятелното катерене, но с годините, когато силите му намаляват, той разчита повече на помощта на другите. Рекордното му изкачване миналия месец е поредното изпитание, което той преодолява с помощ.



"Планината Фуджи не е трудна планина, но този път беше по-трудна от преди шест години. По-трудна от всяка планина преди", казва той. "Никога не съм се чувствал толкова слаб. Нямах болка, но непрекъснато се чудех защо съм толкова бавен, защо нямам издръжливост. Отдавна бях преминал физическия си лимит и само благодарение на силата на всички останали успях".



Когато питат Акудзава дали би изкачил връх Фуджи отново, той отговаря: "Бих искал да продължа да се катеря вечно, но предполагам, че вече не мога. Сега съм на нивото на планината Акаги", близък връх, извисяващ се на около половината от височината на Фуджи, с връх от 1828 метра.



В днешно време Акудзава прекарва сутрините си като доброволец в център за възрастни хора и преподава рисуване в домашното си студио.



Алпинизмът и рисуването изискват време и отдаденост, но и двете предлагат спокойствие, казва той.



"Хората, които катерят планини, хората, които рисуват; ако могат да създадат нещо цялостно по този път, това е най-удовлетворяващото нещо", добавя Акудзава.



Дъщерите на Акудзава искат той да нарисува Фуджи при изгрев слънце за следващото допълнение към картините, покриващи стените на хола му.



"Имам много заявки. Искам да нарисувам някои сцени от върха на планината, места, които пазят специални спомени за мен, тъй като това вероятно е последният път, в който ще достигна върха", казва той.



Росица ЧИНОВА