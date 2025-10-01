12 дни след сватбата тя се развежда

© Певицата Дуня Илич изоставя брачния си партньор след 12 дни. Сръбската изпълнителка казва, че няма и двете седмици, прекарани със съпруга й Саша Груйич, са най-тягостните в живота й.



Характерите им били несъвместими. Илич искала да се виждат с приятели и да разгалсят щастието си, пише България Днес. Груйич, обратното, оказал се скучен тип, който едва ли не през първата брачна нощ броял парите от сватбата.



Те са били заедно 12 години преди да се оженят без да разберат, че не са един за друг. Дуня му казва "чао" и отива да търси приключения другаде.