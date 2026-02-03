13-годишно момче плува 4 километра, за да спаси майка си и по-малките брат и сестра
Семейството излязло в океана, за да се повозят на надуваем каяк и падъл борд. Остин бил с каяка, а майка му и по-малките му брат и сестра – на падъл борда. Изведнъж силен вятър и течение ги отнесли навътре в океана. Остин се опитал да помогне на роднините си, но каякът му започнал да се пълни с вода. Тогава той скочил от него и заплувал към брега в търсене на помощ.
Първите два километра той се борил с вълните със спасителна жилетка, но в един момент решил да я свали, за да не му пречи. След още два километра плуване той успял да достигне брега и да потърси помощ. Веднага била организирана спасителна акция и хеликоптер открил в океана майката Джоан, братчето Бю и сестричката Грейс.
Те били отнесени с падъл борда на 14 километра от плажа и цели 10 часа били подмятани от вълните. След спасяването им всички били прегледани от медицинските екипи, но не се е наложило да бъдат настанени в болница.
текст: Милен Кандарашев
