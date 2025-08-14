22 са години неразделни

© Адам Сандлър и съпругата му Джаки са заедно повече от две десетилетия - рядкост в Холивуд, която не остава незабелязана. Двойката наскоро отпразнува 22 години брак, като актьорът сподели, че ключът към стабилната им връзка е в простичките, но значими моменти, които изживяват заедно.



58-годишната звезда и неговата съпруга поддържат близки отношения и извън прожекторите, като според източник на People, се радват на "много специална връзка", изградена върху доверие, приятелство и взаимно уважение.



"Те наистина се наслаждават на компанията си", казва източникът. "Прекарват качествено време заедно, у дома или с приятели, и поддържат тесен социален кръг."



Фенове наскоро изразиха изненадата си, осъзнавайки, че Джаки е участвала в над 20 филма на Сандлър, включително и в най-новата му комедия за Netflix Happy Gilmore 2, където тя играе инструкторка по балет. Дъщерите им също участват в продукцията, като това не е първата им поява на екран редом до баща им.



Джаки и Адам се срещат за първи път през 1999 г. на снимачната площадка на филма Big Daddy, а през 2003 г. сключват брак. Оттогава запазват личния си живот далеч от светлините на прожекторите, въпреки честите си съвместни участия в киното.



На премиерата на последния си филм Сандлър сподели пред Entertainment Tonight, че връзката със съпругата му е устойчива: "Имам деца. Имам жена, която ме познава от самото начало, разбираме се и имаме красива любов." По думите му, зрителният контакт между двамата на екрана е "естествен" и често допринася за автентичността на сцените: "Понякога изглежда малко странно, че героите ни се влюбват, но между нас има истинско привличане."



Източници близки до семейството потвърждават, че Джаки винаги е описвала Адам като грижовен баща и партньор. "Още от раждането на децата тя казва колко е щастлива и колко добър баща е той", посочва източник пред People.