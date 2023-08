© CNN виж галерията Един от най-конвертируемите летни хитове в платформата TikTok "One Margarita" е напът съвсем да разбие класациите, вече и с безценната помощ от супермодела от 90’ Синди Крауфорд.



Парчето на TikTok рапърката That Chick Angel е "ода за силата на маргаритата като афродизиак, който сваля и допълнително задръжките с всяка глътка", пише CNN.



В музикалния клип все така красивата Крауфорд пресъздава култовата реклама от "Pepsi Super Bowl" през 1992 г., в която отива до прашен автомат в смесен магазин, за да вземе и изпие едно студено Pepsi, докато две малки момчета не могат да отлепят поглед от секспилните й форми.



В "One Margarita", 31 години по-късно, жадната Крауфорд отново изскача от спортна кола с небрежно разрошена коса в търсене на студена напитка. Тя зашеметява посетителите на мексикански ресторант, като бързо изпива цял коктейл "Маргарита (направена, разбира се, с марката текила, съоснована от нейния съпруг Ранди Гербер), преди да бъде изхвърлена от кадъра от That Chick Angel, комедиант и водещ на подкаст, който стои зад новата хитова песен.



Дъщерята на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер – Кая Гербер е наследила красивия ген на майка си и е един от топмоделите на настоящето десетилетие.