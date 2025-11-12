"Колко е хубаво да се разхождаш из София през нощта!", това написа певецът Орлин Горанов. Той сподели снимки от среднощна разходка с любимата си Валя в центъра на София.Орлин и Валя са заедно от повече от 35 години и продължават да показват какво е стабилно семейно щастие.Плод на тяхната любов е дъщеря им – Жаклин, която от малка учи и живее в чужбина.