ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
Безспорната номер едно в родната атлетика записва на квалификациите 191 см. На финала Стефка преодолява височината от 209 см от втория си опит.
Невероятният резултат не беше надминаван рекордните 37 години. Подобри го украинката Ярослава Магучих. Световната и европейска шампионка от Украйна, която скочи 2,10 метра от първи опит на турнира от Диамантената лига в Париж и сложи край на българската хегемония в дисциплината.
Въпреки това, за нас Стефка Костадинова остава символ на българския успех в атлетиката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да рег...
11:29 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особен...
10:35 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:57 / 30.08.2025
Психиатърът д-р Веселин Герев: Страхът от неизвестното винаги е д...
09:00 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 авг...
09:00 / 30.08.2025
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще ...
22:32 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета