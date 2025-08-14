Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
4 скрити функции в Waze, които всеки трябва да познава
Автор: Екип Burgas24.bg 15:31Коментари (0)110
©
Въпреки популярността си, Waze има доста от функции, които много потребители не познават. Докато повечето шофьори разчитат на неговите предупреждения за трафика в реално време и пренасочване, по-задълбоченото проучване на приложението разкрива полезни инструменти, които могат да трансформират ежедневното пътуване. Ето някои от най-полезните, но най-малко известни функции, които ще ви помогнат да станете професионалист в Waze.

Планирани пътувания и синхронизиране на календара

Една от най-недооценените функции на Waze е способността му да помага да планирате предварително. Вместо просто да започнете пътуване, когато сте готови, можете да въведете бъдеща дестинация и желаното време на пристигане.

След това Waze ще анализира исторически данни и данни за трафика в реално време, за да ви каже идеалното време за тръгване. Дори ви изпраща известие, когато е време да тръгнете на път, като гарантира, че никога няма да закъснеете за важна среща. За максимално удобство можете да синхронизирате Waze с календара на телефона си и той автоматично ще извлича предстоящи събития с адреси, предоставяйки ви решение за навигация с едно докосване.

Екосистемата на бензиностанциите

Дните, в които се обикаляше в търсене на най-добрата цена на горивото, отминаха. Данните, събрани от множество източници на Waze, предоставят стабилна екосистема от бензиностанции директно в приложението.

Като докоснете лентата за търсене и изберете "Бензиностанции“, можете да видите всички близки станции, заедно с текущите им цени на горивата. Можете да сортирате резултатите по цена, разстояние или марка.

Тази функция се актуализира от други потребители на Waze в реално време, така че можете да спестите пари, без да губите време или гориво. Можете дори да зададете предпочитания от вас вид гориво (напр. дизел или премиум), за да прецизирате допълнително търсенето си.

Навигация, специфична за превозното средство

Не всички превозни средства са еднакви и Waze разбира това. Една полезна, но често пренебрегвана настройка ви позволява да оптимизирате маршрута си въз основа на типа на превозното средство.

Като отидете в "Настройки“ и "Детайли за превозното средство“, можете да избирате от опции като "Лично“, "Такси“ или "Мотоциклет“. След това Waze ще коригира своите предложения за навигация, за да вземе предвид маршрути, специфични за вашето превозно средство, като например ленти, които такси може да използва, а личен автомобил не може, или преки пътища, които мотоциклет може да поеме, но са твърде тесни за автомобил. Тази персонализация гарантира, че "най-добрият маршрут“ наистина е най-добрият маршрут за вас, пише carmarket.bg.

Персонализирани сигнали и гласове за навигация

Въпреки че много потребители знаят, че могат да променят гласа на навигацията на знаменитост или друг акцент, малцина осъзнават степента на персонализиране, налична за известия. В настройките можете да прецизирате точно за какво искате да бъдете предупреждавани.

Например, можете да настроите Waze да ви предупреждава, когато превишите ограничението на скоростта с определен процент или дори с определени километри в час. Можете също така да изключите известията за определени видове доклади, като например полицейски наблюдения, ако предпочитате да не ги получавате. Тези опции ви позволяват да персонализирате шофирането според личните си предпочитания и нужди, което прави Waze да се чувства като наистина персонализиран втори пилот.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Може ли изкуственият интелект да манипулира спомените ни 
15:06 / 14.08.2025
Руцепова: Ще те влачи нагоре и надолу и ще те научи
14:34 / 14.08.2025
Намерен зъб в пещера във Видинско обръща историята на Европа?
12:08 / 14.08.2025
Нова водеща в обичано предаване на bTV
11:46 / 14.08.2025
Неузнаваема е!
10:50 / 14.08.2025
Феновете й се готвят за 3 октомври
10:39 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: