Днес, 26 април 2026 г., се навършват 40 години от най-тежката ядрена катастрофа в света, информира Burgas24.bg. На 26 април 1986 г. в 01:23 часа, при планирано спиране на четвърти блок на АЕЦ "Чернобил“, на територията на тогавашната Украинска съветска социалистическа република, избухва взрив в реактор тип РБМК-1000.

Взривът разпалва пожар, който гори в продължение на 10 дни. Близо 300 хиляди души са принудени да напуснат домовете си. 31 души загиват веднага след експлозията в четвърти реактор на централата. Радиационният облак бързо се разпространява и достига България, както и голяма част от Европа. Стотици хиляди хора са засегнати от радиацията.

Информационно затъмнение

Информацията за аварията е потвърдена едва на третия ден след експлозията. По оценки през годините над 115 хиляди души са починали от заболявания, причинени от радиацията.

Аварията предизвиква облак от радиоактивни частици, който преминава над части от СССР, Източна Европа и Скандинавия. Обширни райони в днешните Украйна, Беларус и Русия са замърсени. Близо 60% от радиоактивните отпадъци падат на територията на Беларус.

Засегната ли е България?

България се нарежда на осмо място по степен на замърсяване сред страните от засегнатия регион. Заради информационното затъмнение, спуснато от Политбюро през 1986 г., страната заема първо място по ефективна доза облъчване на населението в Европа. За хората от високите етажи на властта са взети специални мерки срещу радиоактивното замърсяване, но обикновеното население не е предупредено.

Най-засегнати в България от ядрената авария в Чернобил са почвите в Южна България. Те са обект на ежегоден контролен мониторинг. Най-високи стойности на техногенен цезий (137) са регистрирани в Пловдивска и Смолянска област. При сравнение на данните от предходни години се отчита намаляване на специфичната активност на радиоактивния елемент поради неговото глобално разпространение при естествени миграционни процеси.

През 2019 г. бе излъчен минисериалът "Чернобил“, разказващ за аварията в атомната електроцентрала през 1986 г. Той спечели множество награди и достигна рейтинг от 9,7 в IMDb, като и до днес остава сред най-високо оценените телевизионни продукции.

