7 цвята за коса от 90-те, които са на мода и днес
Днешните известни личности видимо се вдъхновяват от миналото и отново извеждат тези изразителни идеи за боядисване на косата на преден план. По-долу сме събрали от най-популярните тенденции в цветовете от 90-те и техните съвременни препратки.
Яркорусо
Яркорусото остана един от най-популярните нюанси през 90-те години. Платиненият оттенък има дух на дива, вероятно поради високите си изисквания за поддръжка. Необходими са редовни корекции на корените, за да се поддържа този вид, и може да са необходими няколко посещения в салона, за да се постигне идеалният яркорус нюанс. Тези с естествена кестенява коса като Памела Андерсън ще се справят лесно, но търпението е ключово, ако имате черна или тъмнокафява коса като Бионсе. И двата случая резултатите са достойни за възхищение. Използването на лилав шампоан ще поддържа русия цвят хубав и ярък.
Изразителни кичури
В духа на 90-те, кичурите не би трябвало да са фини – те би трябвало да са изразителни. Джери Халиуел, известна още като Джинджър Спайс, е една от първите основателки на тенденцията за обемни кичури. Сега знаменитости като Сиара връщат визията с пълна сила. Ако искате да включите обемни кичури в косата си, не забравяйте, че е важно да използвате цвят, който ярко контрастира с естествения ви.
Канела
Червеното беше доминиращ цвят на косата през 90-те години, като много звезди носеха вариации на огнения нюанс. Показен пример – канелата. Джанет Джаксън се справи добре с този червеникав нюанс, а канелените ѝ къдрици се превърнаха в една от нейните запазени марки през десетилетието. Примерът на изпълнителката проправи пътя за други многозначни визии като Зендая. Вариацията на звездата от "Спайдърмен“ има същата топлина и измерение, което допълнително доказва, че канелата е вечен нюанс.
Боядисани краища
Контрастно боядисаните краища са предшественици на други техники за оцветяване като омбре и сомбре. Кристина Агилера е известна с носенето на тази тенденция в много цветове през 90-те и началото на 2000-те години. През последните години известни лица, включително Тайра Банкс и Кристен Стюарт, носят омекотени варианти на боядисаните краища.
Червени кичури
Кели Роуланд беше една от многото знаменитости, които носеха огненочервени кичури. Докато изпълнителката демонстрираше визията с кичури по цялата коса, днешните версии често са по-фини. Например Megan Thee Stallion постави червения цвят предимно долу в косата с няколко кичура, които сякаш надничат.
Матирани връхчета
Матираните връхчета бяха тенденция, която всички харесваха през 90-те години и е лесно да се разбере защо. Изсветлените краища имитират това, което косата ни естествено прави, когато е целуната от слънцето. Освен това, матираните връхчета просто изглеждат готино. Сега знаменитости като Майли Сайръс добавиха своя поглед към мразовитата визия, като избраха градиентно преливане в естествените си основни цветове.
Черни участъци
Косата тип "скункс“ винаги е била интересна и вълнуваща. В миналите десетилетия звезди като Кристина Агилера интерпретираха тенденцията, като поставяха обемни черни кичури на концентрирани зони. Съвременни варианти – като черно-русата коса на Дуа Липа – изглеждат малко по-изискани, с умишлено разположение на цветни участъци и безпроблемно сливане.
