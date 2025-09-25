Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
7 години мъка за Наталия Гуркова
Автор: Екип Burgas24.bg 16:06Коментари (0)223
©
24 септември е черна дата в живота на Наталия Гуркова. На нея преди 7 години бе убит в Южна Африка съпругът й - сръбският бизнесмен, търгуващ с диаманти, Джордже Михайлевич.

"Почивай в мир! 7 години", написа под общата им снимка Мис България 1998 г. Той бе застрелян през страничното стъкло на колата си на светофар в градчето Бедфордвю, близо до Йоханесбург, от двама мотористи.

Двамата имат две деца - дъщеря Джорджия и син Кристиян, пише "България Днес". 



Още по темата: общо новини по темата: 1119
25.09.2025 Бен Афлек продължава да влудява Дженифър Лопес
25.09.2025 Толкова различни: Мартин Чой пази личния си живот за разлика от Натали Трифонова
25.09.2025 Александра Тюркмен за баща си: Не е бил страшен човек
25.09.2025 Гала имитира Ралица Паскалева
25.09.2025 Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
25.09.2025 Голям скандал разтърси "Игри на волята"
предишна страница [ 1/187 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Снимат филма "Парчета живот", разказващ за последните часове от ж...
14:41 / 25.09.2025
Емрах Стораро и Константин си спретаха гонка с мощни автомобили
12:35 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Голям скандал разтърси "Игри на волята"
10:19 / 25.09.2025
Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън из основи
09:36 / 25.09.2025
Риана стана майка за трети път!
09:16 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: