|7 месеца хиляди българи следяха нейните приключения в Южна Америка, сега идва в Бургас
Хиляди хора следяха приключенията на Стефи ден след ден в нейния youtube канал "Около света със Стефи" .Пеша до Мачу Пикчу, на палатка в Патагония, посещение на действаща мина в Боливия, на сватба в Еквадор, ледници и върхове, през пустини и солници, джунгли и мегаполиси, океани и столици. Това са само част от изживяванията на дигиталния номад Стефи, която през всичките 7 месеца не спира да работи активно и да доказва, че всичко е възможно.
"Южна Америка е за приключенци, които са отворили сърцето си за нови изживявания и невероятни емоции.", казва Стефи вече на родна земя.
След Южна Америка, тя пристига във Варна, за да представи и своята първа книга събрала най-интересното от изминалите 7 месеца. Варненци ще могат да се срещнат със Стефи на 2 октомври, от 19 часа в Социалната чайна.
Освен в морската столица популярната пътешественичка ще представи своята първа книга в още няколко града. На 27 септември Стефи ще бъде в София, на 29 септември в Пловдив, а на 1 октомври в Бургас.
Повече за представянето на първата книга на травел блогъра може да видите тук.
