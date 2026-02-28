8 години Софи Маринова е била в пансион
©
Това сподели Софи Маринова по време на участието си в предаването COOLt по bTV.
"Тя е прекрасна, защото от нея се уча на уважение към колеги. Софи винаги се държи уважително към майка си, към всички около нея. Тя се трогва от всичко, плаче посотянно, плаче на "Облаче ли бяло"... Изпява първия комплект и после публиката довършва песента, а майка й седи и я гледа на първия ред как реве безутешно", разказа на свой ред Йордан Камджалов и допълва: "Тя е прекрасна, прекрасен човек!".
Още по темата
/
Андрей Арнаудов: Те всеки ден се борят с живота. Ще видим как се будят, как лягат, какво изживяват всеки ден
12:56
Дениз Хайрула се омъжи?
27.02
Още от категорията
/
Страхът от интелигентните очила, стана причина за създаването на ново приложение, което открива "шпионите"
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Деси Слава: Ще ви разкрия голяма новина
20:24 / 27.02.2026
Филм с награда от Берлинале ще бъде показан на "София Филм Фест н...
17:23 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.