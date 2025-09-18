ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Абсолютни легенди идват в България!
Англичаните обявиха първите си концерти от много натоварения си график за 2026 г., започвайки с лятно завръщане в Европа, където ще свирят предимно на фестивали, а също и на стадиони в страни и региони, които не са посещавали през 2025 г.
Турнето започва на 23 май в Атина, а следващата спирка е именно България, и то не къде да е, а на националния стадион "Васил Левски" - на 26 май. След още два дни британците ще свирят в Букурещ, а на 30 май в Братислава.
Следват концерти в Германия, Нидерландия, Италия, Франция, Португалия и Англия. Допълнителни дати и страни ще бъдат обявени по-късно.
Припомняме, че метъл легендите са идвали у нас няколко пъти, но никога досега не са свирили на толкова голямо съоръжение като стадион "Васил Левски".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Макрон ще представи доказателства в съда, че съпругата му е жена
11:40 / 18.09.2025
"Епопея на забравените" оживява на сцената на ДТ "Адриана Будевск...
10:33 / 18.09.2025
Кралска вечеря в замъка "Уиндзор": Чарлз и Камила посрещнаха Тръм...
08:40 / 18.09.2025
Бизнесменът Мирослав се присъедини към Завоевателите
23:14 / 17.09.2025
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
21:25 / 17.09.2025
Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш...
20:44 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета