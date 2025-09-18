Новини
Абсолютни легенди идват в България!
Автор: Васил Динев 13:32
©
Легендарните Iron Maiden отново идват в България! Това съобщиха от групата преди минути, предава Plovdiv24.bg.

Англичаните обявиха първите си концерти от много натоварения си график за 2026 г., започвайки с лятно завръщане в Европа, където ще свирят предимно на фестивали, а също и на стадиони в страни и региони, които не са посещавали през 2025 г. 

Турнето започва на 23 май в Атина, а следващата спирка е именно България, и то не къде да е, а на националния стадион "Васил Левски" - на 26 май. След още два дни британците ще свирят в Букурещ, а на 30 май в Братислава.

Следват концерти в Германия, Нидерландия, Италия, Франция, Португалия и Англия. Допълнителни дати и страни ще бъдат обявени по-късно.

Припомняме, че метъл легендите са идвали у нас няколко пъти, но никога досега не са свирили на толкова голямо съоръжение като стадион "Васил Левски".








