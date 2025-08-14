Новини
Абсурдна гледка: Полугол мъж се покатери върху "Свети Александър Невски"
Автор: Георги Кирилов 16:13
© Facebook
Полугол мъж се катери по сградата на патриаршеска катедрала "Свети Александър Невски“ на 11 август. Това стана ясно от публикация във Facebook групата "Забелязано в София".

Очевидци заснели как мъжът слиза от страната на централните куполи, държейки се за первазите.

“Супергероите" на София....", гласи публикацията.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Статистика: