Адел се разплака пред Опра: Алкохолът ми отне татко!

© Инстаграм Адел призна в интервю пред Опра Уинфри, че алкохолизмът попречил на взаимоотношенията им с баща й Марк Евънс.



Носителката на 15 награди "Грами" разказа за това как е била изоставена от него когато е била на три годинки и как са се помирили малко преди смъртта му на среща в Уелс, преди той да почине през май от рак на червата. Изповедта на Адел беше част от двучасовото специално издание на CBS "Adele One Night Only".



"Абсолютната липса на присъствие и никакво усилие от негова страна да ми бъде родител, много ме измъчваха, но най-накрая разбрах, че това е алкохолът. Отне ми баща ми", каза тя разплакана.



Адел допуска, че отсъствието на тази толкова важна фигура в живота на едно дете, е оформило начина, по който се отнася във взаимоотношенията си като възрастен. Това я е накарало да наранява партньорите си като защитен механизъм, за да не бъде наранена тя самата.



По този повод тя отказала да пие въобще и започнала да тренира.



През 2011 г. баща й се разкая и призна, че не е бил добър родител и че алкохола е причина за раздялата им с майка й Пени Аткинс. "Три години пиех по два литра водка на ден и по осем бири", разказа той и добави, че се срамува и не е искал Адел да го вижда в такова състояние.



По време на концерта й през октомври, в обсерваторията "Грифит" в Ню Йорк, части от който също бе излъчен в двучасовото шоу по CBS, певицата влязла в ролята на Купидон. "Което странно, имайки предвид, че пускам албум, белязан от развода ми", отбеляза тя иронично. Помогнала на мъж на име Куентин да предложи брак на приятелката си Ашли от сцената.



Тя помолила публиката да замлъкне и тогава той довел любимата си с превръзка на очите. После я махнал и тя изненадана, попитала: "Кои са тези хора?". Куентин паднал на колене, задал съдбовния въпрос и избраницата му казала "да". Тогава изскочила пред погледа й самата Адел. Младата жена се разплакала от вълнение, а Адел ги настанила на първия ред и изпяла "Make You Feel My Love".