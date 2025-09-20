Новини
Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
Автор: Екип Burgas24.bg 13:38
Изумителна вечер в "Стани богат" – рядко се случва Ники Кънчев да остане без думи, но този път водещият бе истински впечатлен от участничка.

Заслугата е на адвокат Юлия Кръстева от Варна, която плени публиката не само със знанията си, но и с неподправено чувство за хумор и завиден усет към импровизация.

Кръстева използва два жокера, единият от които бе нейният син Михаил, и без усилие стигна до въпрос за 5000 лева. Там трябваше да посочи кой актьор държи рекорда за най-дългата благодарствена реч в историята на наградите "Оскар". Опциите бяха Ейдриън Броуди, Джейми Фокс, Шон Пен и Дензъл Уошингтън.

След известни колебания тя се довери на Ники Кънчев, който уверено посочи Броуди, и продължи напред.

На въпроса за 10 000 лева – "Коя държава няма официална столица и някога е била една от най-богатите в света заради фосфатите от гуано?" (варианти: Бруней, Науру, Перу, Фиджи) – Юлия предпочете да се откаже.

Любопитното е, че извън играта тя маркира Науру, което се оказа и верният отговор.

Въпреки пропуснатата възможност, Кръстева напусна играта усмихната – със спечелени 5000 лева, но и с уважението на водещия и публиката, които я аплодираха за бързия ум и самоиронията ѝ, пишат от Блиц.



