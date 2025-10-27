ЗАРЕЖДАНЕ...
Агент Тенев с трето влизане в болница за няколко месеца
"Почувствах се много зле и по спешност ме прибраха. В момента съм включен на системи. Надявам се на подобрение от вливките, но ще не мога да кажа кога точно ще бъда изписан", сподели пред наш репортер бившият съпруг на Кристина Димитрова. И допълни, че му е много трудно дори да говори.
73-годишният поет и светски хроникьор имаше здравословни проблеми през цялата 2025-а, но през август състоянието му съвсем се влоши. Тогава той пак беше хоспитализиран във ВМА заради чернодробното си заболяване. През септември получи друга криза и отново му се наложи да полежи в болница.
