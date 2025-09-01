ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ако детето усети, че сме нервни, реакцията му при раздяла ще бъде още по-бурна
"Важна част от раздялата е способността на родителя да вярва, че детето ще се справи. Детското държание в момента на раздялата не е показателно за това как детето ще се чувства през остатъка от деня в училище или в детската градина .
Тази мисъл би трябвало да Ви вдъхне увереност, което е наистина важно, защото нашите чувства в момента на раздялата оказват огромно влияние върху настроението на детето". Това пише във Фейсбук профила си логопедът Александра Ангелакова.
Ето какво обяснява тя, цитирайки Д-р Беки Кенеди:
Ако то усети, че сме нервни или изпълнени с колебания и съмнения, реакцията му ще бъде още по-бурна, защото нашата тревожност ще засили неговата. В моментите на раздяла децата на практика ни питат: "Мислиш ли, че ще съм добре?“
За едно дете няма нищо по-страшно от родител, който в момента на раздялата излъчва страх и сякаш му казва: " Ти не си в безопасност тук. Довиждане!“ Това е ужасяващо за всяко дете.
Затова помнете, че именно Вие, родителите, задавате тона на раздялата. Тези моменти неизменно са трудни и ако искате те да протичат по-гладко, задължително трябва да излъчвате увереност.“
Д-р Беки Кенеди, "Добри по душа"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Рут Колева призна за тежък инцидент
13:59 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си и...
12:49 / 01.09.2025
Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа –...
11:32 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
11:04 / 01.09.2025
Стресът може да бъде подправка за успеха, но ако е в умерени коли...
10:42 / 01.09.2025
Филип Буков с ново гадже
10:52 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета