Ако виното ви се е оказало несполучливо, не бързайте да го изхвърляте

Като ценители на истински хубавото вино, никога не бихме дръзнали да го смесваме с други напитки, като лимонада например. Още по-малко да го превръщаме в коктейл, пише LifeStyle.



Изключение обаче е случаят, в който сме попаднали на несполучливо или леко поизостанало вино. Тогава вече дори с ентусиазъм прегръщаме идеята хем да спасим виното, хем да се насладим на вкусна напитка.



Един такъв вариант е класическа рецепта, датираща още отпреди около век. За да я изпълним, в шейкър за коктейли разбъркваме една щедра щипка сух карамфил с малко топла вода. След това добавяме равни части червено вино и топла вода, малко портокалов и/или лимонов сок и мед. Разбъркваме и прецеждаме в чаша.



За да бъде напитката ни още по-сгряваща, преди да я сипем, можем да затоплим чашата, като я напълним с топла вода. През това време си забъркваме коктейла с вино, а когато е готов, изливаме водата от чашата и го сипваме.



Чудесен финален щрих, с който да придадем допълнителен аромат и вкус на напитката, е да поръсим отгоре с настъргано индийско орехче и добавим анасон и резен портокал или лимон, пише Tasting Table.



Докато тази напитка е сгряваща, чудесна за по-студеното време, а и по-нискоалкохолна, тъй като е на основата на вино, коктейлът, наречен Bishop предлага и една по-силна версия, и то охладена.



Всъщност, тази често срещана вариация е отпечатана в книгата The Old Waldorf-Astoria Bar Book от 1935 г. и съчетава виното с ром. Според рецептата съотношението е три части ром към една част червено вино, но разбира се, то търпи промени според личния ни вкус.



И въпреки че съществуват няколко различни рецепти за коктейла Bishop, ето каква е описаната в книгата отпреди почти век, според The Spruce Eats.



Какво ни трябва



90 мл ром



30 мл червено вино



1 ч. л. захарен сироп



1/2 с. л. прясно изцеден цитрусов сок (може и от лайм)



Какво ги правим



В шейкър с лед сипваме всички съставки, разклащаме добре и накрая прецеждаме в предварително охладена чаша.