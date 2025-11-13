Актриса от "Дързост и красота" посещава Боянската църква
Блондинката пристига в компанията на личния си мениджър и ще бъде настанена в петзвезден хотел в сърцето на нашата столица. Поводът за визитата й е церемонията "Жена на годината".
За четвърта поредна година модното и лайфстайл издание ще отличи успешни български и чужди дами на специална галавечер в Балната зала на Централния военен клуб.
В момента Катрин работи по нов филмов проект чиито снимки стартират веднага след посещението й в България. В последните години тя се интересува от промяната на вътрешната сила на жените.
Тя споделя за нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала известна. Актрисата продължава снимките в "Дързост и красота", но избира и проекти, които имат лично значение за нея, пише Телеграф.
