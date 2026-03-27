Актриса от култови български филми: Срам ме е, че прося, но нямам от какво да живея
"Мили хора… дълго мислих дали имам право, но нямам друг вариант", написа тя, признавайки, че ситуацията ѝ е достигнала критична точка. Първите реакции не закъсняха – няколко души веднага откликнаха, а Братанова им благодари лично.
По информация на нейни колеги актрисата живее с минимална пенсия и практически няма стабилен доход. Единственото ѝ участие е спектакълът "Болки на душата", който играе едва веднъж месечно, пише "Стандарт".
През зимата не е успявала да си позволи отопление, а високите сметки за ток допълнително са влошили положението ѝ. Днес съществува реален риск да остане без ток. Още през 2021 г. Братанова е била принудена да продаде апартамента си, за да покрие задължения, и заживява с двете си дъщери в малка гарсониера.
Думите ѝ разкриват не просто финансов крах, а дълбоко лична болка:
"През годините на никого не съм разчитала освен на себе си… Но когато се сближиш с някого, ставаш уязвим." Актрисата признава, че животът ѝ често я е поставял в ситуации, в които е трябвало сама да се справя с ударите.
Случаят предизвика реакция и в артистичните среди. Председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев заяви, че ще предложи името ѝ за пожизнена награда от Министерството на културата. "Тя го заслужава", коментира той. Процедурата обаче е бавна и несигурна, а нуждата – спешна. Подкрепа изрази и актьорът Рашко Младенов, с когото Братанова има две деца.
Историята ѝ отново поставя болезнения въпрос – как е възможно хора, оставили следа в българската култура, да стигат до подобно положение. Защото зад думата "просия" стои не слабост, а отчаян опит за оцеляване.
