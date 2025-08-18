Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Актриса се ожали от целувките с колега на снимките на филм
Автор: Екип Burgas24.bg 16:18Коментари (0)223
©
Актрисата Софи Търнър направи шокиращо разкритие. Красавицата призна, че целувките с Кит Харингтън на снимачната площадка на новия им филм са били "отвратителни“.

Причината - близката връзка, която двамата изградиха, докато играеха брат и сестра в култовия сериал "Игра на тронове“.

Двамата актьори си партнират в готическия хорър The Dreadful, чието действие се развива през XV век, по време на Войните на розите.

По време на участие в шоуто Late Night with Seth Meyers на 14 август, 29-годишната Търнър разкри, че като продуцент на филма именно тя предложила Харингтън за главната мъжка роля.

"Изпратих му сценария и той ми върна съобщение: "Да, бих искал, но ще е ужасно странно, Софи." Първо не разбрах защо. После започнах да чета: Целувка, целувка, секс, целувка…И си казах: "О, Боже, това е моят брат“, разказа актрисата.

Въпреки първоначалното колебание, двамата решили, че сценарият е твърде добър, за да го откажат.

"Опитахме се да го изхвърлим от съзнанието си, но когато дойде първата сцена с целувка, буквално ни се повдигаше. Беше ужасно, най-лошото,“ призна още Търнър.

Сюжетът на The Dreadful се върти около Ан (Търнър) и нейната свекърва Морвен (Марша Гей Хардън), чиито животи се преобръщат, когато мъж от миналото им (Харингтън) се завръща.



Още по темата: общо новини по темата: 724
18.08.2025 Мел Гибсън възкресява наш актьор
18.08.2025 Почина голям актьор
18.08.2025 На есен с нова песен - Big Brother се завръща
18.08.2025 Тодор Славков щял да пише книга за майка си Людмила Живкова
18.08.2025 Фолкаджийки се изредиха да пълнят чушки на Азис
18.08.2025 Антония Петрова разкри пола на бебето, което очаква
предишна страница [ 1/121 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мел Гибсън възкресява наш актьор
16:02 / 18.08.2025
Почина голям актьор
15:38 / 18.08.2025
Тодор Славков щял да пише книга за майка си Людмила Живкова
15:16 / 18.08.2025
Основните фактори, които причиняват свистене под капака на автомо...
14:24 / 18.08.2025
Американски репортер, критикувал Зеленски, получи водка от рускит...
13:41 / 18.08.2025
Тази рецепта ви дава възможност да използвате един от популярните...
13:22 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-маш и пиле с ориз за 15 лева
12:12 / 16.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Първа лига сезон 2025/26
Бюджет 2025
Пожари 2025
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: