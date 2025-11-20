След големия публичен скандал, който си спретнаха актрисата Диана Димитрова и актьорът Юлиан Вергов, когото тя обвини в насилие, в последните месеци красавицата е на гребена на успеха. Припомняме, че тя замина за чужбина, където твори и рисува своите картини. Ето какво сподели тя със своите последователи:Последните три месеца ми донесоха нещо, което преди време изглеждаше невъзможно: три нови международни продукции за 2025 г., включително първият ми хорър, роля, която изискваше пълно потапяне в човешкия страх, травма и оцеляване.За международните продукции ме избраха заради работата ми и чрез кастинги. Прекратих българските сериали и театъра, най-трудното решение в кариерата ми, но кариерата не е държава. Кариерата е път. И аз продължавам.За всички, които са били наранявани, заглушавани или пречупвани: животът понякога ви връща там, където сте се борили най-много, но вече по-силни. Аз не съм изключение.Не правете компромис с достойнството си. Никога. Благодаря, че сте с мен в този нов етап като свободен и независим артист! 2026, живот и здраве, ще е премиерна.