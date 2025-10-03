ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Актрисата Диана Димитрова с нов филм
"Това е още една стъпка по пътя ми като независим артист и момент, в който осъзнах, че е време да кача шоу-рила си, който тепърва ще обновявам. В него ще видите сцени от различни етапи на кариерата ми. Ролята, за която мечтая, още не ми се е случила – но всяка история, която съм изиграла досега, е била част от моето израстване. В първия ми филм Barbarians Rising бях около 80 кг, а във Бягство – 52. Променяла съм косата си, тялото си… Но най-голямата промяна е отвътре. За мен киното е част от пътя ми като артист, защото съм художник преди всичко. Радвам се, че вървим заедно по този път и че мога да споделя с вас този 8-минутен откъс от живота ми на екран. Благодаря за подкрепата. Най-хубавото предстои.", наоиса Диана във facebook.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1245
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
12:38 / 03.10.2025
NOVA изненадаха с водещ на най-новото си предаване
10:41 / 03.10.2025
Венета Райова е вещица?
10:44 / 03.10.2025
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:22 / 03.10.2025
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
09:03 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета