Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Актрисата Диана Димитрова с нов филм
Автор: Екип Burgas24.bg 21:38Коментари (0)26
©
“Днес имам повод за голяма радост. Спечелих кастинг за американски филм", това се похвали актрисата Диана Димитрова.

"Това е още една стъпка по пътя ми като независим артист и момент, в който осъзнах, че е време да кача шоу-рила си, който тепърва ще обновявам. В него ще видите сцени от различни етапи на кариерата ми. Ролята, за която мечтая, още не ми се е случила – но всяка история, която съм изиграла досега, е била част от моето израстване. В първия ми филм Barbarians Rising бях около 80 кг, а във Бягство – 52. Променяла съм косата си, тялото си… Но най-голямата промяна е отвътре. За мен киното е част от пътя ми като артист, защото съм художник преди всичко. Радвам се, че вървим заедно по този път и че мога да споделя с вас този 8-минутен откъс от живота ми на екран. Благодаря за подкрепата. Най-хубавото предстои.", наоиса Диана във facebook.



Още по темата: общо новини по темата: 1245
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/208 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
12:38 / 03.10.2025
NOVA изненадаха с водещ на най-новото си предаване
10:41 / 03.10.2025
Венета Райова е вещица?
10:44 / 03.10.2025
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:22 / 03.10.2025
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
09:03 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Закупуване на самолети F-16
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: