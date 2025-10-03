Актрисата Диана Димитрова с нов филм

© “Днес имам повод за голяма радост. Спечелих кастинг за американски филм", това се похвали актрисата Диана Димитрова.



"Това е още една стъпка по пътя ми като независим артист и момент, в който осъзнах, че е време да кача шоу-рила си, който тепърва ще обновявам. В него ще видите сцени от различни етапи на кариерата ми. Ролята, за която мечтая, още не ми се е случила – но всяка история, която съм изиграла досега, е била част от моето израстване. В първия ми филм Barbarians Rising бях около 80 кг, а във Бягство – 52. Променяла съм косата си, тялото си… Но най-голямата промяна е отвътре. За мен киното е част от пътя ми като артист, защото съм художник преди всичко. Радвам се, че вървим заедно по този път и че мога да споделя с вас този 8-минутен откъс от живота ми на екран. Благодаря за подкрепата. Най-хубавото предстои.", наоиса Диана във facebook.