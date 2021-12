Актрисите от "Сексът и градът" с пост за случващото се с Крис Нот

© Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис излязоха с позиция относно обвиненията в сексуално посегателство срещу Крис Нот часове след като 67-годишният актьор беше уволнен от телевизионния сериал The Equalizer.



В съвместно съобщение, публикувано в социалните мрежи в понеделник, актрисите заявяват, че са "дълбоко натъжени да чуят обвиненията" срещу Нот - техния дългогодишен партньор в "Сексът и градът", с когото наскоро се завърнаха на екрана с "Просто ей така..." (And Just Like That...) по HBO Max.



"Подкрепяме жените, които споделиха болезнените си преживявания. Знаем, че това трябва да е много трудно и ги поздравяваме за това", допълват актрисите.



Нот няма да се върне в The Equalizer, тъй като последствията от скандала продължават. Нот, който същевременно беше изключен от агенцията си за таланти A3 Entertainment, играеше ролята на Уилям Бишоп в криминалната драма на CBS заедно с Куин Латифа.



"Крис Нот вече няма да снима допълнителни епизоди на The Equalizer, като решението влиза в сила незабавно", обявиха в съвместно изявление Universal Television и CBS.