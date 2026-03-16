Актьорът Гринго-Богдан Григоров, който играе главна роля в "Мамник" се подложи на драстична промяна във външния си вид заради ролята си в сериала, видяAртистът, който играе ролята на плътеника Лазар, се раздели с дългата си коса, брадата и мустаците, за да пресъздаде ключови исторически сцени в десетия епизод на продукцията.Драстичната промяна се случва непосредствено преди снимките на десетия епизод, който зрителите очакват с нетърпение, тъй като ще даде много отговори и неизяснени ситуации. Сюжетът се връща назад във времето – в тежкия за България период след Първата световна война и подписването на Ньойския договор.Мистиката в епизода ще се преплете с реални исторически факти, коиот този четвъртък предстои да видим.