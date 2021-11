Актьор от сериала "Кости" почина в съня си

© Хийт Фрийман, актьорът, известен с това, че играе пресметлив убиец в сериала "Кости" е починал на 41 години. Мениджърът му потвърди новината пред EW. Причината за смъртта не е разкрита.



Фрийман изобразява в серила Хауърд Епс, първият сериен убиец, появил се в Bones, през първите два сезона на шоуто. Преди това е учил актьорско майсторство и кино в Tisch School of the Arts на Нюйоркския университет и Тексаския университет в Остин. Първият му актьорски заслуга беше епизод на спешна помощ, а той също се появи в NCIS, The Closer, Without a Trace и Raising the Bar.



Талантлив актьор, режисьор, продуцент, изключителен готвач и солиден приятел. Ще ми липсваш толкова много и ще ценя всеки невероятен спомен, който сме имали', написа в социалните мрежи моделът Шана Моуклър.



Актрисата Ашли Бенсън пък написа "Ще те обичам завинаги" в Instagram.