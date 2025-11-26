Музей у дома отваря Али Ръза от "Листопад“ и ще го дари на държавата или Общината.Ергюн притежава огромно богатство от картини и антики. Някои от тях са купени на "безценица“ от битака и реставрирани за сметка на актьора.Домът му в "Бейкоз“ край Босфора се превръща в истинско отражение на живота на старата истанбулска аристокрация. Все още "музеят“ няма определено работно време, защото Ергюн често пътува до родния си град Изник край Бурса.