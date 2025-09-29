Новини
Алекс Богданска потвърди новината
Автор: Екип Burgas24.bg 11:33Коментари (0)287
©
Алекс Богданска използва появата си по Нова телевизия, за да направи реклама на затворения комплекс, в който е избрала да заживее. Само няколко часа след като даде старт на риалити предаването "Биг Брадър", тя качи забавно видео от все още строяща се къща. 

То е придружено с думите: "Търпение?! НЯМАМ! Искам да живея отново в къща и то ВЕДНАГА (ако може)! Те може още да строят, но аз вече съм начертала плана в главата си в детайл".

Бившата жена на Даниел Петканов влиза в строителния бизнес и гради къща. Богданска и Петканов живееха в затворен комплекс в близост до Перник, докато бяха семейство и очевидно тишината и природата липсват на Алекс. Още тогава стана ясно, че всичките си пари манекенката влага в имоти, а желанието да си купи собствен апартамент бе изтъкнато като една от причините за раздялата на двойката.

Днес Богданска продължава да трупа собственост-къща и апартамент, с чието обзавеждане преди време се зае жената на Александър Сано - Нели. Амбициозната благоевградчанка ще живее в къща от догодина, която се намира доста далеч от центъра на София-между гара Яна и Ботунец, пише HotArena.



