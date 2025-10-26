Сподели close
Моделът и телевизионна водеща Алекс Богданска привлече вниманието на последователите си, след като хареса публикация на Глория Петкова.

Глория в момента се намира в Милано, където споделя серия от стилни кадри от пътуването си.

Снимките показват непринудена и елегантна атмосфера, характерна за естетиката и като един от фотосите е върху хотелско легло.

Жестът на Алекс не остана незабелязан от феновете, които коментират с усмивки и любопитство в социалните мрежи.

Явно Богданска е прежалила Дани Петканов и няма против да задържа добри взаимоотношения с новите му приятелки, пише "България Днес".