|Алекс Богданска с нов бизнес
Богданска влага всичките си спестявания в строителния бизнес, като първата й цел е изграждането на жилищна сграда в София. Според източници, близки до компанията, проектът вече е в процес на планиране, а локацията ще бъде в един от най-предпочитаните квартали на столицата.
"Отдавна обмислях да инвестирам в нещо по-солидно и дългосрочно. Имам интерес към архитектурата, дизайна и устойчивото строителство. Това не е просто бизнес за мен – това е нов етап от живота ми“, споделя Александра пред свои близки.
Фирмата, в която вече е съдружник, ще работи в широк спектър от дейности – от строителство и технологично проектиране, през туризъм и хотелиерство, до международен транспорт и търговия. Седалището на дружеството е в София, а амбициите му далеч надхвърлят стандартните проекти за жилищни сгради.
Александра винаги е споделяла, че иска да работи на макс докато е млада и да успее да инвестира в имоти и бизнес, който да я храни, когато й се наложи да спре да работи като модел и да рекламира в социалните мрежи. Красавицата е най-печелещата и най-успешната ни родна инфлуенсърка, но не е глупава и знае, че тази работа е до време. Богданска вече мисли за старините си и как ще се издържа след 10 години. Тя се е спряла на инвестиция в стабилен сектор като строителството и недвижимите имоти.
Строителният пазар в България продължава да бъде динамичен, като търсенето на качествено жилищно строителство остава високо. Ако проектите на Богданска и нейните съдружници се реализират успешно, това може да я направи милионерка. "Уикенд" забеляза, че преди дни Алекс се похвали със строеж на сграда. Тя строи къща в покрайнините на София, която се очертава да бъде готова до края на следващата година. Постройката ще глътне няколко милиона от банковата сметка на благоевградчанката, която работи усилено, за да построи дома на мечтите си.
