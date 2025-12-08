Александра Богданска заведе гаджето си – певецът Мартин Светломиров, в Македония за годишнината им. Инфлуенсърката беше организирала нестандартна почивка-изненада. Александра заведе Мартин за две нощи в прозрачна сфера на ръба на скала, под която тече река, а гледката е "умопомрачително яка".Красавицата се беше постарала и с програма. Първата вечер включваше музика, горещи вани на открито и ордьоври, за които тя се беше погрижила. Алекс предварително беше пазарувала пастърма, различни колбаси и сирена, като взе любимата си дъска за сервиране. За втората вечер Алекс беше ангажирала шеф готвач от ресторант със звезда "Мишлен", който да им приготви романтична вечеря. Красавицата носеше и 4 книги – всички на тема как най-добре да разбираме половинката си. Замисълът й беше с Мартин да четат томчетата и да си споделят впечатления.Алекс носеше още малка кафемашина, капсули с кафе за нея, любимата си ароматна свещ, храна, обувки за преход, яке с качулка, понеже прозрачната сфера е на 1300 метра надморска височина. Освен това, имаше вероятност моделката и гаджето й, който има дует "Всички грехове" с фолкпевицата Камелия, да се пуснат по реката с лодка. Алекс го прецени като вълнуващо преживяване, което обаче предполага мръзнене."Колко яко!", възкликна Мартин, щом видя къде щяха да отседнат с Алекс. За някои вероятен минус може би се е сторила тъкмо прозрачността на сферата. Вечер, когато лампите вътре светнат, отвън се вижда абсолютно всичко. Даже банята. "Така ще ходим до тоалетна. Отсреща ни е гората", отбеляза водещата на "Биг Брадър". Тя показа и спалнята, в която с любимия й ще гледат звездите, докато заспиват, пише HotArena.