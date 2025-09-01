ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс Богданска загуби работата си в bTV заради Даниел, сега му го връща
Когато навремето се разведе с Даниел, Александра изгуби не само съпруга, но и работата си в телевизия. Тогава тя беше водеща на подкаст към шоуто "Гласът на България", а той се изявяваше като водещ в "България търси талант" заедно с Александър Кадиев. След развода в телевизията решиха, че няма как да запазят на работа и двамата бивши съпрузи. Наложи се да направят избор и везните натежаха в полза на Даниел. Той остана в Би Ти Ви, а на Алекс ѝ се наложи да си търси ново място за изява на малкия екран.
Инфлуенсърката бързо се пренасочи към Нова телевизия, както се и очакваше. Известно време й се налагаше да ходи там само от време на време за участия като гост в различни предавания и без заплащане. Миналата година обаче я взеха за водеща на "Биг Брадър" и резултатите се оказаха много добри. Тази година тя отново подписа договор с риалитито заедно с Башар Рахал. Даниел Петканов обаче няма да води "Талантите". На негово място Би Ти Ви назначи актьора Петър Антонов. Но и за Петканов има работа. Той влиза в "Игра на предатели", стана ясно миналия петък.
От телевизията разкриха последната партида от 25-те участници в първия сезон на шоуто и името на бившия "Луд репортер" на Милен Цветков е в списъка. Очаква се "Предателите" да бъде програмирано на гърба на "Биг Брадър". Това означава, че Дани Петканов ще се изправи в директна битка за рейтинг срещу бившата си жена Александра, която е майка на единствения му син.
Разведените инфлуенсъри за първи път ще излязат един срещу друг по този начин. Досега, макар и да са приключили с брака си, те винаги да се подкрепяли в професионален план в името на сина си. Сега обаче нещата не зависят от тях, а от телевизиите, в които работят. Предстои да видим кой от двамата ще се окаже по-голям магнит за зрители.
Освен Петканов, в последната петица участници в "Трейтърс", обявена от Би Ти Ви, влизат фокусникът Йордан (Дани) Белев, участвал и в 6-ия сезон на риалитито "Фермата", рокаджията Тома Здравков, Тик-токърката Даяна Йорданова и Мая Пауновска от "Островът на 100-те гривни" се очаква в новото риалити, пише "Уикенд" .
