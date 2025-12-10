Алекс Раева и Деси Добрева отново заедно
"Нашият път започна преди 25 години – две момичета, застанали рамо до рамо като беквокалистки в "Шоуто на Слави". Оттогава сме едно сърце в два гласа. И да се върна отново до нея... това е емоция, която не се описва с думи. Деси не просто пее фолклор. Тя го носи като мисия. Превежда го на езика на младите, на бъдещето ни. И почти всеки неин концерт е кауза – за талантливи деца, които имат мечти, но не винаги имат сцена или условия да стигнат до своята сцена. Този финален концерт на турнето "Гиздава" не беше край, а обещание – че когато добротата води, винаги има път за децата."
Александра Раева благодари на своята приятелка и добавя:
"Такива вечери ти напомнят защо избираш музиката. Не за сцената. Не за светлините. А заради смисъла!"
