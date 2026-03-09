Алекс Раева изпуснала годежния пръстен на Слави в тоалетната
©
"Дива, искаща, реалистична – тези три думи ме описват", категорична е Алекс. И доказва, че това не е просто реплика, а житейска философия. Раева признава, че е получавала покана за шоуто над 10 сезона, но чак сега усетила, че моментът е правилен. Една от най-силните теми в разговора е здравословният проблем, през който преминава. Алекс говори спокойно за хирургичната намеса на гласните връзки - нещо, което много певци преживяват, но рядко обсъждат публично.
"Аз имам такъв грубоват глас, който се наложи даже да поработим над гласните връзки. Имам хирургична намеса“, признава тя. Става дума за почти пред скъсване на връзка - състояние, което, ако не бъде овладяно навреме, може да коства кариера. "Слава Богу я хванах преди да я изкъсам“, кръсти се певицата.
След операцията гласът й се променя. Тя е завършила оперно пеене, а някога гласът й бил "много чист, много ювелирен“. Днес тембърът й е по-плътен, по-дрезгав – и тя го приема. С типичната си прямота добавя, че самата тя не е била достатъчно педантична в грижата за гласа си: "Ако някой каже – изпей Фреди Меркюри, ще го изпея. Няма да го изпея като него, но ще се издера“, смее се тя. "Ден година храни“ -казва Алекс. Когато имаш участие, не можеш да си позволиш 6 месеца почивка, колкото и да е нужна.
Като част от "Като две капки вода“ Алекс вече е от "другата страна“. Разликата между това да гледаш формата и да си вътре е огромна, но тя твърди, че винаги е съпреживявала участниците. "Знам какво е това чувство“, казва Раева за адреналина преди сцената. Въпреки дългогодишния си опит, тръпката не изчезва. Преди всяко излизане се пита защо е избрала тази професия, а в момента, в който прожекторът я огрее - всичко се изпарява.
Едно от най-ценните й оръжия е умението да бъде себе си. "Това е много труден път“, признава тя. Да се видиш по телевизора и после в огледалото - и да разпознаеш един и същи човек - това е истинската победа.
В един от най-забавните моменти Алекс Раева казва нещо провокативно: "Аз имам едно много добро качество - че мога да те излъжа, че съм много добра в нещо.“ Разбира се, става дума за артистичната способност да убедиш публиката. Тя признава, че като дете е лъгала много. Понякога за дреболии, понякога драматично - включително с "опит за самоубийство“ с витамин C. Сцената била в главата й, драмата - в кръвта ѝй Повратна точка става болезнен разговор с момиче, което откровено й казва: "Имаш мустак и много лъжеш.“ Алекс маха мустачките - и постепенно спира да лъже. Границата между въображението и лъжата, признава тя, е тънка. А въображението по-късно се превръща в професия.
Годините в "Шоуто на Слави" са огромна школа за нея. Тя влиза там почти случайно - майка й я записва на кастинг, без тя дори да знае кой е Слави Трифонов по онова време. От 600 момичета тя става една от избраните. Първоначално самият Слави не искал да я вземе, но музикантите настояват: "Тая е шоуто.“ И се оказват прави.
От школата на настоящият лидер на ИТН излиза като изграден професионалист. "От утре сте известни“, им казва той - и се оказва напълно прав. "В провинцията се чувствах като Мадона“, спомня си Алекс с усмивка. Това е 2000-та година - време с два телевизионни канала и без социални мрежи. На следващия ден наистина са известни, н о славата има и цена. "Аз не съм от хората, които като ги мачкат, дават най-доброто от себе си“, признава тя. Въпреки това не се отрича от периода. Напротив, нарича го една от най-големите си школи.
В началото на кариерата си Алекс Раева беше част от екипа на "Шоуто на Слави“, където пееше с "Ку-ку бенд“. По това време тя се залюбва с Трифонов и двамата дълго време бяха сред най-коментираните теми в родния шоубизнес. Трифонов дори й даде годежен пръстен, но двамата така и не стигнаха до венчило. Според слуховете, Александра вбесила Слави, след като загубила пръстена, докато чистела – той просто паднал в тоалетната. Дългия бил убеден, че Раева му се подиграва и малко след това отношенията им се разсъхнали.
След Слави Раева имаше още няколко неуспешни връзки, докато не срещна Любомир Палаханов, когото дари с дъщеричка през 2019-та. Дъщеря й Лия се ражда на Илинден. Според Алекс е символично, защото баща й се казваше Илия, но почина преди да види внучката си, припомня HotArena.
Още по темата
/
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
08.03
Още от категорията
/
Азис: Намразих Емилия
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя комп...
12:41 / 07.03.2026
Световни знаменитости носят дрехи, създадени от 10-годишния дизай...
10:37 / 07.03.2026
Търговци продават злато с огромна отстъпка, не могат да го изнеса...
09:12 / 07.03.2026
Мария Силвестър промени живота на момичето, стояло с мъртвия си б...
22:34 / 06.03.2026
Вики на Рачков с подробности за сватбата им
21:04 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.